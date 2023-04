MotoGP GP Spagna Jerez 2023, Espargaro: “Orgoglioso di quanto fatto, la pista era scivolosa”

“Sono contento. Quando ho visto la pioggia ho pensato che fosse difficile fare la pole. Invece sono orgoglioso di quanto fatto perché la pista era scivolosa”, lo ha affermato Aleix Espargaro, primo nella griglia di partenza del GP di Jerez. “Abbiamo provato a rendere le cose emozionanti ed eccitanti – ha affermato, poi, il secondo classificato Jack Miller –. Giro dopo giro la pista cambiava. Sembrava una roulette russa. Sono contentissimo di partire davanti perché qui è molto difficile fare sorpassi”. “Ho messo la gomma per provare a fare la pole. Cosa mi è mancato? Cinque secondi per fare un altro giro. Siamo i più forti per oggi e domani. Ho rischiato e sono andato bene”, ha, infine, detto Jorge Martin, terzo nella griglia di partenza.