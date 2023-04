Milan, Gazzetta: accordo verbale con Leao per il rinnovo

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport ci sarebbe l’accordo verbale per il rinnovo tra Leao e il Milan. Il giocatore ha dato la disponibilità alla società a scendere a patti per trovare la soluzione. Il Milan è pronto a offrire un rinnovo quinquennale dal valore di 7 milioni a stagione più bonus a cui ne vanno aggiunti 2 alla firma. Un bel salto rispetto al milione e mezzo percepito fino a oggi da Leao. Resta da pagare la multa allo Sporting Lisbona. Ad oggi il valore del risarcimento è di 16 milioni, ma il club portoghese ha chiesto alla Uefa di averne 45. Leao, Sporting e Lille stanno cercando di trovare la quadra per aprire al rinnovo del calciatore.