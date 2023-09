MotoGP GP San Marino Misano 2023, Aleix Espargarò: “Si riparte da zero”

“Lo scorso week-end è stato incredibile, non solo per la felicità della doppia vittoria ma, guidando la moto, mi sono accorto che, dal venerdì, c’è stato un feeling pazzesco. Adesso però non c’è tempo per festeggiare, si riparte da zero”. A parlare è Aleix Espargarò (Aprilia) nella conferenza di presentazione del GP di San Marino. “Speriamo di vivere ancora week-end del genere – continua lo spagnolo, dominatore a Barcellona dove ha vinto sprint race e gara – Il mio sogno era vincere nel GP di casa e festeggiare con i miei bambini. Bene, questo sogno si è realizzato. Non lo dimenticherò mai. Le piste di Silverstone e Barcellona si adattavano a noi ma, in ogni caso, Aprilia si sta avvicinando ai migliori. Salire sul podio con 2 vittorie negli ultimi 3 gp è bello. I piloti italiani sono forti a Misano ma il nostro sogno è competere con loro”.