MotoGP, Binder: “Voglia di ripartire, ma servirà più aderenza”

Brad Binder, pilota sudafricano, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del GP di San Marino, affermando: “Domenica scorsa è stata frenetica. La partenza e l’incidente con Pecco sono lontani dall’ideale e sono felice di essere uscito incolume. Penso di essere già al meglio della condizione domani. Ora non vedo l’ora di ripartire. Sono curioso di capire come arriveremo, certo siamo stati in lotta per il podio in tante piste. Spero e credo che un po’ di aderenza in più ci darà una grossa mano, spero si possa tradurre in un grande risultato”.