MotoGP, GP San Marino 2023: la Ducati e Bagnaia si tingono di giallo per celebrare la storia del team

Giornata speciale per la il team Ducati, che in occasione del GP di San Marino 2023 di MotoGP si tinge di giallo. Per omaggiare la storia della Casa di Borgo Panigale, tutti i componenti del team ufficiale Ducati, insieme al pilota Pecco Bagnaia, indosseranno una speciale tuta. Inoltre, la Desmosedici GP del campione in carica sarà caratterizzata da una particolare livrea, disegnata da Aldo Drudi, in cui il giallo Ducati viene attraversato da blocchi e linee in nero, grigio e bianco, che gli conferisce un’identità moderna e piena di energia. Per Ducati si tratta del secondo episodio del progetto di valorizzazione del “Giallo Ducati” nelle Corse, dopo che le Panigale V4 R del Team Aruba.it Racing – Ducati avevano sfoggiato questa colorazione in occasione dell’Emilia Romagna Round del WorldSBK.