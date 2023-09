Terremoto Marocco: confermata Congo-Gambia a Marrakech, fa discutere la decisione della Caf

È destinata a far discutere la decisione della Federcalcio africana, che non ha rinviato la sfida tra Congo e Gambia, in programma a Marrakech. Nonostante il drammatico terremoto che ha colpito il Marocco, causando migliaia di morti, il match valevole per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2024 dovrebbe disputarsi regolarmente. Una decisione incomprensibile visto che i giocatori delle due squadre sono ancora scossi per l’accaduto e non hanno neppure dormito nelle proprie camere d’hotel visto che le strutture sono state danneggiate dal sisma.

“Non capisco per quale motivo la partita tra Marocco e Liberia sia stata rinviata mentre la nostra no. Abbiamo trascorso le ultime 14 ore all’aperto e tutti i ragazzi sono spaventati” ha dichiarato il ct del Gambia. Sulla stessa lunghezza d’onda l’allenatore del Congo, il quale ha spiegato: “Abbiamo dovuto dormire vicino alla piscina e siamo ancora sotto shock. In situazioni del genere è molto difficile restare concentrati“.

La Federazione non vuole però apparentemente dei ritardi nella tabella di marcia e sembra determinata a far disputare il match, che assegna uno degli ultimi pass per la prossima Coppa d’Africa. Al Gambia basta un pareggio, mentre il Congo ha bisogno di vincere. Salvo sorprese, la gara andrà in scena dunque a Marrakech dato che il Gambia non ha uno stadio che rispetta i requisiti per ospitare gare internazionali.