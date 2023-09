MotoGP GP San Marino 2023, Bezzecchi: “Il dolore alla mano c’è, pensavo di soffrire meno”

Il pilota della Ducati Mooney VR46, Marco Bezzecchi, dopo aver ottenuto il primo posto nella Practice pomeridiana del Gran Premio di San Marino 2023 di MotoGP, ha commentato la sua prestazione: “Vinales è sempre velocissimo qua a Misano, anticiparlo è stato veramente bello. Sono contento. E’ stata dura. Non per fare il time attack, perchè stringo i denti ma il giusto, soffro di più se devo fare più giri. Speriamo di migliorare con i trattamenti del caso. Da parte mia cerco di dare il massimo, certo dovrò gestirmi un po’. Domattina mi scaldo bene nelle libere cercando di non esagerare, poi devo dare il massimo in qualifica e nel pomeriggio. Il dolore alla mano c’è, soffro molto. Sinceramente mi aspettavo di soffrire un po’ meno ma non posso farci nulla”.