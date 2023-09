Liverpool, un turno in più di squalifica per Van Dijk dopo la reazione all’espulsione

Il difensore del Liverpool, Virgil van Dijk, dopo il fallo commesso su Alexander Isak nel match di Premier League contro il Newcastle è stato espulsione ed è stato costretto a saltare per squalifica la gara contro l’Aston Villa. Ora, però, l’olandese ha ricevuto un turno di stop in più ed una multa di 100.000 sterline per la sua reazione impropria al cartellino rosso e, dunque, non ci sarà neanche contro il Wolverhampton il prossimo 16 settembre. A comunicarlo è stata la FA attraverso una nota: “Il difensore ha ammesso di aver agito in modo improprio e di aver usato parole offensive e offensive nei confronti di un ufficiale di gara dopo essere stato espulso, e le sanzioni sono state successivamente imposte da una commissione di regolamentazione indipendente”.