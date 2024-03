MotoGP GP Qatar 2024, Bezzecchi: “Quest’anno più occhi puntati su di me, sto lavorando sul mio stile di guida”

Marco Bezzecchi ha parlato in occasione della conferenza stampa piloti del GP del Qatar 2024, tappa inaugurale del Motomondiale: “Come ha detto Martin, la scorsa stagione è il passato. Nello sport si ricomincia da zero ogni anno, perciò dovrà rimanere concentrato. Rispetto a qualche anno fa vivo l’inizio del campionato diversamente. Ho più cose da fare e maggiori responsabilità, inoltre ci saranno più occhi puntati su di me. Un po’ di nervosismo è normale, è come se fosse il primo giorno di scuola“.

Bezzecchi ha poi parlato del feeling con la moto: “Nei test di Sepang ho faticato, ma a Doha mi sono sentito bene perché ho iniziato a capire meglio la moto, adattando il mio stile di guida. Ci sto ancora lavorando. Rapporto con Di Giannantonio? Non c’è un numero uno del team, ognuno fa il suo. Fabio è sempre stato veloce nei test e per me è un’opportunità di imparare“.