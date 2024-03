MotoGP GP Qatar 2024, Martin: “Ansioso di iniziare, in Ducati sono felice”

“Ricominciare non è mai facile perché tra i test e la prima gara c’è un mese particolare. Non vedo l’ora di iniziare, anche se mi porto dietro dei timori“. Così Jorge Martin durante la conferenza stampa piloti del Gran Premio del Qatar 2024 di MotoGP. “L’ultima stagione è stata molto bella, ma ora è il passato e noi dobbiamo guardare al futuro. I test sono andati bene e sulla moto nuova mi trovo meglio. E’ migliorata in frenata e mi sento bene col grip al posteriore. Ci sono anche degli aspetti negativi, ma ci stiamo lavorando su. Sono molto concentrato – ha aggiunto lo spagnolo, che sul rapporto con Ducati ha spiegato -. Sono molto felice qui e credo sia il miglior posto possibile per me. Ovviamente mi sarebbe piaciuto firmare con la Ducati ufficiale, ma anche in Pramac non sto affatto male. Sprint Race? Proverò a vincerle ed essere competitivo come lo scorso anno. Vedremo se ci riuscirò o meno“.