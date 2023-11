MotoGP GP Qatar 2023, Quartararo: “Il nostro passo è da podio, spero in una pista più pulita”

Fabio Quartararo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della Sprint Race di MotoGP del GP del Qatar 2023, chiusa in ottava posizione: “Peccato per la partenza perché oggi avevamo un passo molto forte. Purtroppo la pista era sporca. Ci auguriamo che le condizioni domani siano migliori e che sia possibile pulire“. Il pilota francese della Yamaha ha poi aggiunto: “Credo che il nostro passo sia da podio. Speriamo di poter capire i problemi anche in vista della prossima stagione così da poter combattere per cose importanti“.