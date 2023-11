Sprint Race GP Qatar: frattura della testa del perone sinistro per Aleix Espargaro

Weekend nero per Aleix Espargaro. Dopo il brutto schiaffo a Morbidelli e la penalizzazione, ora la frattura della testa del perone della gamba sinistra. Il pilota spagnolo è stato coinvolto in una caduta a tre, con Bastianini e Oliveira, nel primo giro della Sprint Race del GP di Qatar 2023, e, in seguito alle analisi svolte al centro medico, gli è stata riscontrata una frattura al perone sinistro. brutto infortunio per l’alfiere dell’Aprilia, che dovrà dare forfait per l’ultimo appuntamento dell’anno a Valencia. Problemi anche per Oliveira, che ha riportato una frattura a una scapola.