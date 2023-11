MotoGP GP Qatar 2023, Quartararo: “Motivati a fare meglio dello scorso anno”

Fabio Quartararo, pilota di MotoGP in sella alla Yamaha, ha parlato in vista del weekend del GP del Qatar 2023: “A Sepang sono partito bene e, nel complesso, sono felice della velocità avuta nel corso dei tre giorni. E’ stato fantastico finire di nuovo tra i primi cinque. Ora però dobbiamo pensare alla prossima gara. Lo scorso anno in Qatar le cose non erano andate come sperato, perciò siamo motivati a fare meglio stavolta“.

Anche il suo compagno di squadra, Franco Morbidelli, è intervenuto in vista dell’appuntamento di Losail: “In Malesia la prestazione della moto è stata ottima tanto che ho potuto lottare con molti piloti: chissà come sarebbero andate le cose se mi fossi posizionato meglio in qualifica. Proveremo a scoprirlo questo weekend, sono davvero curioso“.