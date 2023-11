Nazionale, Cambiaso: “Spalletti ha tanta fantasia negli allenamenti”

“Il nostro è un ottimo gruppo, la nostra unione sarà fondamentale per queste due partite e per il futuro”. Lo ha detto Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, in un intervento ad ‘Azzurri Live’ sui canali social della Nazionale italiana, parlando della sua prima convocazione in azzurro: “Spalletti ha tanta fantasia negli allenamenti, ha un’idea di calcio moderna. Spalletti ci ha detto che dobbiamo convivere col sentimento di paura di non qualificarci che può portare nuove energie”.