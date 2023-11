MotoGP, Gp Qatar 2023. Marquez accede al Q2: “Buona notizia, giornata migliore delle aspettative”

Marc Marquez non nasconde la sua soddisfazione al termine del venerdì di libere del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Lo spagnolo della Honda infatti è riuscito a conquistare un posto nella top-10, che vale l’accesso diretto al Q2 delle qualifiche. “Sicuramente è stata una giornata migliore di quanto ci aspettavamo – spiega – Essere nel Q2 è una buona notizia per noi, domani cercheremo di capire come poter mantenere questa posizione e per farlo dovremo capire come evolverà la pista prima e durante la Sprint.” Marquez è comunque conscio dei limiti della Honda attuale: “Ho trovato un buon giro stando dietro a Bagnaia, è così che devo fare. Per ora possiamo accontentarci di quanto abbiamo fatto.”