MotoGP GP Qatar 2023, Marini: “Soddisfatto delle libere, in qualifica daremo il massimo”

Si è chiuso nel migliore dei modi il venerdì di libere per Luca Marini, che ha staccato il pass per il Q2 nel GP del Qatar 2023 di MotoGP: “Abbiamo centrato il nostro obiettivo e non era affatto scontato visto che avevamo molte gomme da provare. Sono soddisfatto perché abbiamo capito subito la direzione giusta. Sarà importante essere delicato alla guida, specialmente sul lato destro e non stressare la mescola, trovando un buon compromesso sull’usura della gomma anteriore. Sessione notturna? La miglior soluzione sembra essere la soft. Ci restano da sistemare gli ultimi dettagli, poi saremo pronti a dare il massimo in qualifica e per avvicinare il podio“.

Ha poi parlato anche Marco Bezzecchi, che scatterà dalla quindicesima casella: “In mattinata ho faticato, mentre nel pomeriggio ho fatto un bel passo in avanti. Peccato per le bandiere gialle nel settore finale del mio giro veloce perché sarebbe bastato per la top 10. Domani proveremo a lavorare nelle ultime libere per poi dare il 100% in qualifica. Usura gomme? Sono un po’ in difficoltà, ma credo che valga per tutti“.