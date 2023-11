Italia-Macedonia, gol di Darmian per il vantaggio azzurro: colpo di testa vincente (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 2

Il video del gol di Matteo Darmian in Italia-Macedonia del Nord, match valevole per la penultima giornata delle Qualificazioni agli Europei 2024. L’esterno dell’Inter ha portato in vantaggio gli Azzurri di Luciano Spalletti al 17′ del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Scambio corto tra Dimarco e Raspadori, quest’ultimo pennella un ottimo cross che Darmian all’altezza del secondo palo sfrutta al meglio con il preciso colpo di testa che vale l’1-0.

IL VIDEO