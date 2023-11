MotoGP GP Qatar 2023, Bezzecchi: “Il terzo posto in classifica generale sarebbe un gran risultato”

Il weekend del GP del Qatar 2023 di MotoGP sarà fondamentale per Marco Bezzecchi, chiamato a blindare il terzo posto nella classifica generale: “In Malesia ho ottenuto due buoni piazzamenti ma purtroppo non sono mai riuscito ad essere del tutto a mio agio alla guida. E’ un peccato perché la pista di Sepang mi piace molto. Anche questa di Losail però è tra le mie preferite, per via dell’atmosfera e del fatto che si corre di notte. La terza posizione in campionato? Sarebbe un grande risultato per me e per il team. I ragazzi se lo meritano per la grandissima stagione“.

Ha poi parlato anche il suo compagno di squadra, Luca Marini: “La pista di Doha mi piace parecchio perché è veloce e tecnica, ma anche per l’atmosfera che si respira qui. Correre di notte è speciale e per la prima volta su questo circuito non si aprirà la stagione, anzi potrà essere decisivo per il titolo. In palio ci sono punti preziosi per le posizioni finali in classifica“.