Manchester City, il fatturato record supera gli 800 milioni di euro: raddoppiato anche l’utile

Lo scorso anno per il Manchester City non è stato pieno di successo in campo, ma anche in termini economici. Oltre al Triplete, la società ha infatti registrato un fatturato record. Come si evince dai dati del bilancio relativo all’anno finanziario 2022-23, il City ha fatturato 818,2 milioni di euro, oltre 100 in più rispetto alla stagione precedente. L’utile ammonta invece a 92,2 milioni di euro, ovvero quasi il doppio di quello di dodici mesi prima (47,8).

“Se siamo riusciti a fare è meglio è perché abbiamo raddoppiato lo sforzo che ci ha portato a questo successo. Continueremo a innovare giorno dopo giorno per raggiungere nuovi livelli di prestazioni, sia dentro che fuori dal campo. Vincere oggi significa semplicemente investire ancora di più domani. Il nostro stato di salute dal punto di vista finanziario e i successi sul campo testimoniano che tutti coloro che sono legati al Manchester City possono guardare al futuro con ottimismo. I nostri risultati mi rendono fiducioso che insieme potremo ottenere ancora di più nei prossimi anni” ha dichiarato il presidente Khaldoon al-Mubarak.