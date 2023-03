MotoGP, GP Portogallo: Aleix Espargaro dichiarato “fit” dopo l’operazione al braccio

Aleix Espargaro sarà regolarmente presente nel weekend del GP di Portogallo, che dà il via alla nuova stagione di MotoGP. Ad annunciarlo è la stessa federazione, dopo che lo spagnolo è stato sottoposto ai relativi check medici per valutare la condizione del braccio del pilota Aprilia, dopo l’operazione di dieci giorni per risolvere una fibrosi muscolare. Contestualmente, è stato annunciato che anche Fabio Di Giannantonio è “fit”, e quindi in grado anch’egli di correre: il pilota del team Gresini era stato vittima di un pesante incidente durante i test in Portogallo, andando a sbattere violentemente la testa sulla tanto contestata ghiaia del circuito di Portimao.