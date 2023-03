Italia U21, Nicolato: “10-12 giocatori diversi ogni volta, dovremo diventare squadra in fretta”

“Dovremo diventare squadra in poco tempo. È la sfida più grande, perché non siamo riusciti a fare un percorso che ci portasse ad avere sempre la stessa squadra, ma in ogni stage abbiamo 10-12 giocatori differenti. Ho però dato opportunità, ho approfondito la conoscenza dei giocatori e spero che andremo nelle condizioni migliori; abbiamo sempre dimostrato di essere una squadra con dei valori”. Queste le parole di Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia U21, in vista della partecipazione ai prossimi Europei di categoria. Una difficoltà, quella citata, che si va ad aggiungere a quella data “dal valore tecnico degli avversari e dalla difficoltà della competizione”. Gli azzurrini sono attesi domani, venerdì 24 marzo, dall’amichevole contro la Serbia.