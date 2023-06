MotoGP, GP Olanda: Bezzecchi il più veloce nelle FP1, Bagnaia in difficoltà

di Mattia Zucchiatti 48

Marco Bezzecchi, con la Ducati del team Mooney VR46, è stato il più veloce nelle prime libere del Gp d’Olanda in MotoGP. Con il tempo di 1’32″246, sul circuito di Assen, il pilota di Rimini ha preceduto l’Aprilia di Maverick Vinales (+0.314) e la Ducati del team Gresini guidata da Alex Marquez (+0.368). Quarto il francese Johann Zarco a mezzo secondo, subito dopo Fabio Quartararo con la sua Yamaha (+0″558). Buone indicazioni per Luca Marini (Ducati targata Mooney VR46), sesto. Settimo il giapponese Nagakami (Honda), ottavo Martin (Ducati Prima Pramac), nono Miller (Ktm). Chiude la top ten Aleix Espargaro. Qualche difficoltà per Pecco Bagnaia, solo dodicesimo. Più indietro, diciassettesimo, Enea Bastianini, mentre è ventunesimo Marc Marquez. Scivolate senza conseguenze per Zarco, Oliveira ed Enea Bastianini.