Udinese, il ‘Friuli’ non è più ‘Dacia Arena’: conclusa la partnership

Lo Stadio Friuli di Udine non si chiama più Dacia Arena. Si è infatti concluso il rapporto tra l’Udinese e l’azienda romena produttrice di autoveicoli. “Con l’ultima partita del campionato di Serie A 2022/2023 si è concluso il rapporto tra Dacia e il club friulano. Un percorso di 13 anni costellato di comuni soddisfazioni che ha visto la quota di mercato Dacia in Italia crescere di oltre 4 punti nel mercato automotive”, si legge nella nota del club friulano. “Oltre ad essere main sponsor di maglia del club friulano, Dacia ha dato il nome al nuovo stadio di Udine inaugurando la prima case history italiana di sponsorizzazione di un impianto calcistico – ricorda la società -. La Dacia Arena è stata anche il primo esempio in Europa di naming rights commerciale di un Brand automotive. L’impianto sportivo, fiore all’occhiello italiano per la sostenibilità, è la rappresentazione dell’impegno nei confronti dell’ambiente che entrambe le società perseguono”.

Le strade quindi si separano: “Dopo aver raggiunto tutti gli obbiettivi prefissati in questa collaborazione e sulla base delle nuove strategie del brand Dacia annunciate negli ultimi mesi, è stato deciso che le strade da oggi si dividano, ma i valori e la stima reciproca che hanno caratterizzato per 13 anni la storia di successo di entrambe le società, rimarranno sempre invariati”. Per adesso lo storico impianto di Piazzale Repubblica Argentina dovrebbe prendere il titolo di “Udinese Arena”.