Germania Under 21, insulti razzisti sui social a Moukoko e Ngankam

I calciatori della nazionale tedesca under 21 di calcio, Youssoufa Moukoko e Jessic Ngankam hanno ricevuto insulti razzisti sui social dopo i rigori sbagliati contro Israele agli Europei di categoria. “Quando vinciamo, siamo tutti tedeschi. Quando perdiamo, ci danno delle scimmie”, le parole di Moukoko, attaccante del Borussia Dortmund, riportate da The Athletic. Tante le manifestazioni di solidarietà. Su tutte quella del Ct della nazionale U-21, Antonio Di Salvo, che ha condannato l’accaduto. “È assurdo, è una farsa quando le persone commentano anonimamente su internet e insultano i nostri ragazzi in modo razzista – le sue parole -. Difendo i nostri ragazzi al 1000 per cento, che amano giocare per la Germania, che sono tedeschi e che danno tutto anche per il Paese”.

Solidarietà è arrivata anche dalla Federcalcio tedesca (Dfb) che ha pubblicato un comunicato di condanna, mentre i club di appartenenza dei due giocatori, Borussia Dortmund e Hertha Berlino, hanno subito difeso i loro tesserati. “La famiglia Borussia è con te, Youssoufa! Condanniamo fermamente i commenti razzisti fatti contro Youssoufa Moukoko e il compagno di squadra Jessic Ngankam dopo la partita”, ha scritto il Borussia Dortmund su Twitter. Dure parole anche dall’Hertha che ha definito “disgustosi e spregevoli” gli insulti ricevuti dal loro giocatore.