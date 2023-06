MotoGP GP Olanda, Bastianini: “Sto iniziando a conoscere la moto e a recuperare le forze”

“Il Sachsenring si è rivelato molto più positivo di quello che mi aspettavo e in gara non ho sofferto fisicamente come al Mugello. Sicuramente ad Assen arriverò un po’ più stanco dopo le ultime due gare consecutive, che però sono state anche un buon allenamento”. Enea Bastianini, che in Germania era alla sua seconda gara dopo l’infortunio, ora vuole continuare il suo percorso di crescita ad Assen. “Sto iniziando a conoscere la mia moto e a recuperare le forze: vedremo come andrà questo fine settimana, ma spero di potermi avvicinare ancora di più ai primi”, ha aggiunto.