Dalla Spagna: “Benitez firma col Celta Vigo. Primo triennale nell’era Mouriño”

Rafa Benitez sarà il nuovo allenatore del Celta Vigo. Secondo “As”, l’ex tecnico di Liverpool, Inter, Napoli, Real e Chelsea firmerà un contratto fino al 2026. Un’intesa triennale che non ha precedenti per il Celta nell’era Mouriño. Il presidente del club infatti non aveva mai offerto un progetto di tre stagioni a un allenatore, come sottolinea AS. Nelle prossime ore sono attese anche le novità di mercato, con Benitez che dovrà fare il punto sui giocatori da cedere e quelli da acquistare. L’ultima esperienza in Liga del tecnico risale alla stagione 2015/16 sulla panchina del Real Madrid, che lo esonerò dopo pochi mesi.