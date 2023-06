La festa d’estate del CC Aniene sulle rive del tevere

Centinaia di consoci, insieme alle loro famiglie e amici, hanno partecipato a una festa a base di asado sulla sponda del fiume Tevere al Circolo Canottieri Aniene. Sono stati complessivamente più di 500 i presenti al party estivo che si è distinto con travolgenti DJ set e una grande proposta culinaria. Nel suggestivo scenario dell’ansa al tramonto, gli ospiti hanno potuto degustare carni cotte alla brace da professionisti dell’asado e tante altre prelibatezze. Presente anche un open bar con cocktail, birre e un’area dedicata ai vini pregiati messi a disposizione dal Casale del Giglio del consocio Sebastiano Santarelli. All’insegna dell’allegria, la festa è poi proseguita con una discoteca organizzata a pochi passi dal galleggiante che, illuminato per l’occasione, ha dominato la scena. Ricca la proposta musicale con il DJ Set di Edoardo Cecilia, Luca Guerrieri e del giovanissimo consocio e new entry Pietro Fioretti. Tra gli ospiti anche Dusan Mihajlovic ed Andrea Mancini, figli di Sinisa e Roberto. I due ragazzi come tutti i presenti hanno colto l’occasione per godersi una serata piena di divertimento. Presente all’evento anche la Onlus “Piccoli, Non Invisibili”, a conferma del grande impegno nel sociale del Circolo Canottieri Aniene, primo circolo sportivo italiano per atleti convocati alle ultime Olimpiadi e Paralimpiadi.