MotoGP GP Olanda 2023, Bezzecchi: “Soddisfatto per la pole, ottima qualifica”

“Mi sono trovato bene, ho fatto un’ottima qualifica che conta fino ad un certo punto ma è una soddisfazione in vista delle due gare, per la sprint di oggi e per la gara di domani”. Così il pilota della Ducati del team VR46, Marco Bezzecchi, commenta la pole position ottenuta nelle qualifiche del GP di Olanda di MotoGP ad Assen: “Per la sprint credo che la scelta delle gomme sia la stessa per tutti, con la soft dietro più performante. Per la gara vera sarà importante la sprint per vedere poi cosa fare”.