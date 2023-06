Hakimi, l’agente spaventa il Psg: “Il suo cuore batte per il Real Madrid, se arriva un’offerta…”

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ha rilasciato un’intervista ad ‘As‘, commentando l’interesse del Real Madrid nei confronti del suo assistito: “Il Psg ha fatto un grande sforzo per Achraf e attualmente il nostro progetto è quello dei parigini. Tuttavia il suo cuore batte per il Real, squadra di cui è tifoso. Se i blancos dovessero fare un’offerta, perciò, logicamente l’ascolteremmo“. Hakimi è cresciuto proprio nelle giovanili del Real Madrid e, dopo un lungo giro tra Borussia Dortmund, Inter e Psg, spera di chiudere il cerchio e tornare in Spagna.