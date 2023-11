MotoGP GP Malesia, Binder: “Sarebbe bello lottare fino all’ultimo giro”

“Sarebbe bello lottare fino all’ultimo giro. Sepang mi piace come pista e sarà interessante vedere l’ottimo lavoro fatto dai ragazzi, sarà bello vedere quanto sarà grosso lo sviluppo avuto dalla moto. A febbraio cercavo di capire quale direzione percorrere. Ora le cose sono totalmente diverse. Sono a mio agio nel guidare la moto, dovrebbe essere divertente”. Queste le dichiarazioni di Brad Binder (Ktm) nella conferenza di presentazione del GP di Malesia. “Non ho mai vinto una gara vera e propria? In Australia ho commesso un errore, lo scorso week-end sono finito fuori pista. Mi piacerebbe una vittoria per il mio team”, ha chiuso Binder.