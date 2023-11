Regolamento sorteggio Atp Finals Torino 2023: come funziona e possibili avversari Sinner

Tutto pronto ormai per il sorteggio delle Atp Finals di Torino 2023 con Jannik Sinner pronto a conoscere il proprio girone da quattro in questo torneo di fine stagione in cui giocherà tre sfide nella fase a gruppi con l’obiettivo di qualificarsi per le semifinali. Per quanto riguarda il regolamento del sorteggio, ecco come funziona e chi sono i possibili avversari. Gli otto partecipanti, infatti, sono associati al loro numero di testa di serie. Novak Djokovic, numero uno al mondo, è per l’appunto il numero uno per il sorteggio, Carlos Alcaraz il numero due, Daniil Medvedev il numero tre e il nostro Jannik Sinner il numero quattro, e così via.

I giocatori saranno smistati per sorteggio e a coppie: l’1 e il 2 finiranno in due gruppi diversi, così come i tennisti 3 e 4, i tennisti 5 e 6 e i tennisti 7 e 8, e la scelta interna alle coppie in alternanza sarà oggetto del sorteggio. Pertanto, l’altoatesino ha già una certezza, quella di non poter affrontare nel girone il russo Medvedev. Viceversa, Sinner sa già di ritrovarsi di fronte uno tra Djokovic e Alcaraz, uno tra Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas e uno tra Alexander Zverev e Holger Rune.

PARTECIPANTI ATP FINALS 2023

1 – Novak Djokovic (Serbia)

2 – Carlos Alcaraz (Spagna)

3 – Daniil Medvedev (Russia)

4 – Jannik Sinner (Italia)

5 – Andrey Rublev (Russia)

6 – Stefanos Tsitsipas (Grecia)

7 – Alexander Zverev (Germania)

8 – Holger Rune (Danimarca)