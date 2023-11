MotoGP GP Malesia 2023, Martin: “Bella lotta con Bagnaia, su questa pista siamo vicini”

“Sono contento, abbiamo fatto un bel lavoro. Siamo stati condizionati sulla gomma al mattino, sembrava che piovesse a abbiamo cambiato la strategia. Non sono abituato a queste cose e ho avuto un po’ di stress, ma sono contento”. Parla così ai microfoni di Sky Sport il pilota spagnolo Jorge Martin, autore di un ottimo venerdì in vista del GP della Malesia. “Il passo è buono, nel time attack ho fatto alcuni errori eppure ho chiuso secondo – ha aggiunto – Penso che questa possa essere la pista dove io e Bagnaia siamo più vicini, anche se già in Thailandia eravamo molto vicini. Ovviamente Pecco sta tornando al suo livello e oggi l’ha dimostrato: sarà bello lottare”.