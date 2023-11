Real Madrid, Arda Guler ancora fermo. Ancelotti: “Normale sia arrabbiato, ma ha un grande futuro”

Zero presenze. La stellina del Real Madrid Arda Guler immaginava un avvio di stagione diverso in questa sua prima annata con la maglia dei blancos. L’infortunio al menisco in estate e i guai muscolari successivi lo hanno tenuto di fatto fuori dai radar della prima squadra, ma Carlo Ancelotti se lo tiene stretto e lo incoraggia: “Il suo futuro è bello, bellissimo, è un giocatore di grande talento. Posso capire che sia deluso, ma è solo un problema muscolare. Il suo futuro non è in discussione. È solo un momento e spero che possa riprendersi dopo la sosta”, ha detto l’allenatore del Real in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Valencia. Al giocatore consiglia “calma e tranquillità” perché per “il giocatore infortunato è sempre difficile resistere in questo momento. Gli altri compagni entrano e giocano, tu no. La sua tristezza e la sua rabbia sono comprensibili. Gli diamo tutto l’affetto del mondo…e non abbiamo fretta. Il suo futuro è qui e ha un talento straordinario”.