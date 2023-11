MotoGP GP Malesia 2023, Marc Marquez: “Non sono riuscito ad essere competitivo, weekend difficile”

“E’ stata una domenica da dimenticare. La pista di Sepang mi piace, ma non sono riuscito in alcun modo ad essere competitivo. Fin da subito mi è mancato il giusto ritmo ed ho dovuto fare i conti con la moto per tutti i giri“. Così Marc Marquez, che ha commentato il deludente 13° posto ottenuto nel GP della Malesia 2023, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. “Adesso testa al Qatar per tentare di lasciarmi alle spalle questo weekend difficile – ha proseguito lo spagnolo, per poi parlare del suo futuro sostituto in casa Honda – Onestamente mi aspettavo che fosse Di Giannantonio, ma se invece hanno optato per Marini evidentemente hanno le idee chiare“.