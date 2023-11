Calcio femminile, che sfortuna Rapinoe: s’infortuna dopo tre minuti all’ultima partita in carriera

Non è andata come sperato l’ultima partita della carriera di Megan Rapinoe, leggenda del calcio statunitense. La giocatrice dell’OL Reign di Seattle, impegnata nella finale National Women’s Soccer League (Nwsl), si è infortunata alla gamba dopo appena tre minuti di gioco ed ha dovuto lasciare il campo. Inquadrata con indosso tutore ortopedico e le stampelle, secondo la stampa statunitense si tratta di una sospetta lesione al tendine d’Achille. A rendere ancora più amara la giornata di Rapinoe è stata la sconfitta della sua squadra per 2-1 contro il NJ/Ny Gotham FC.