MotoGP GP Malesia 2023, Bagnaia: “Fondamentale la qualifica per partire avanti in gara”

Uno degli osservati speciali del GP della Malesia 2023 di MotoGP sarà Pecco Bagnaia, chiamato a difendere i 13 punti di vantaggio su Jorge Martin in classifica generale: “Sono felice di tornare a Sepang: è tra le piste che preferisco e in passato ho conquistato risultati importanti. Nell’ultima gara, in Thailandia, abbiamo ritrovato la velocità e le giuste sensazioni: spero di ritrovarle subito anche qui. Meteo? Sarà un’incognita, ma non sono preoccupato. Ciò che conta sarà andare forti in qualifica così da partire avanti in gara“.

Ha poi parlato anche il suo compagno di box Enea Bastianini: “Il weekend in Thailandia è stato complicato, ma in gara siamo riusciti a raccogliere informazioni preziose che possono aiutarmi a fare un passo avanti. Sulla pista di Sepang sono sempre stato molto competitivo. Speriamo solo che il meteo non sia troppo instabile“. Oltre ai due piloti ufficiali, correrà sul tracciato di Sepang anche il campione del mondo Superbike, Alvaro Bautista, come wild card per l’Aruba.it Racing team.