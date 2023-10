MotoGp Gp Indonesia, Bagnaia: “L’ultima volta che ho fatto il Q1, ho vinto la gara”

E’ iniziato il weekend del Gp d’Indonesia che porterà a capire ancora di più chi potrà giocare per il titolo di Campione del Mondo detenuto da Pecco Bagnaia. Venerdì no per il detentore del titolo che non è andato oltre il Q1. Le sue parole sono state di speranza e di positività per quello che arriverà dalle prossime ore in poi.

Le parole di Bagnaia a Sky: “L’ultima volta che ho fatto il Q1, ho vinto il Gp. Per fortuna sono riuscito a restare in sella potevo lanciarmi veramente in alto quando mi è partita dietro in quella circostanza. Mi sento molto meglio per quanto riguarda il feeling col davanti, in frenata e con la guida in generale. Purtroppo stiamo litigando con l’elettronica e dobbiamo trovare una taratura migliore: è complicato, ho perso la moto diverse volte“.

Poi sono arrivate le parole di Bezzecchi: “Una reale corsa contro il tempo per poter arrivare qui in tempi utili per le libere. Sono atterrato a Lombok questa mattina e sono venuto direttamente in pista. Dopo l’operazione, ho cercato di ritardare la partenza il più possibile per sfruttare al massimo questi giorni di riposo. L’equipe del Dottor Porcellini ha fatto un gran lavoro, anche il mio allenatore Carlo e qui in Indonesia Christian, il fisioterapista del Team. Questa mattina ho fatto un primo check medico e poi un secondo alla fine delle prime libere. Tutto è andato bene, ovviamente non sono al 100%, ma pensavo di patire di più la situazione. Ho dolore ma dopo la giornata di oggi, posso dire che posso in qualche modo gestirlo. Questo tracciato non è troppo fisico e anche questo aiuta. Le sensazioni alla guida sono buone, sono riuscito ad essere veloce. Per domani tutto dipenderà dalla tenuta fisica”