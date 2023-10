La Russia critica Provedel: “Ha rifiutato la convocazione”. Il procuratore: “Ha solo la cittadinanza italiana”

Il gol segnato in Champions League contro l’Atletico Madrid ha dato grande visibilità a Ivan Provedel, portiere della Lazio, al punto che addirittura la Russia ha provato a convocarlo in Nazionale. “Ho chiesto alla Federcalcio di mettermi in contatto con lui, ma ha detto che non voleva parlare con nessuno dalla Russia. Lo stavo cercando perché volevamo convocarlo: stiamo seguendo i suoi progressi, sappiamo che ha anche segnato un gol” ha spiegato Vitaly Kafanov, allenatore dei portieri della Nazionale russa, a Sport Express.

In realtà però le cose non stanno così perché Provedel non può essere convocato da una nazionale diversa dall’Italia. Pur avendo origini russe da parte della famiglia materna, il portiere ha infatti esclusivamente la cittadinanza italiana. Lo ha spiegato il suo procuratore, Gianni Rava: “Non è vero che ha rifiutato la Russia. La verità è che Provedel non può giocare per la Russia né per la Francia o il Brasile perché non possiede la cittadinanza di questi paesi. Pensate che l’allenatore possa contattare Cristiano Ronaldo o Messi? No, perché uno è portoghese e l’altro argentino. Magari potete spiegare a Kafanov che Ivan può rappresentare solamente l’Italia“.