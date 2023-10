MotoGP GP Indonesia 2023, Martin: “Tutto è in gioco in questo Mondiale, proviamo a vincere”

Jorge Martin mette nel mirino Pecco Bagnaia e arriva al GP di Indonesia con sette podi di fila conquistati nell’ultimo periodo: “Non sono un caso, è questione di mentalità. Sono arrivato così a questo momento, il campionato è tutto in gioco a sei gare dalla fine. Sono competitivo e, pertanto, cercheremo di vincere. Il primo obiettivo è essere nei primi 3, mantenere slancio e vincere gare. L’anno scorso ho mancato la pole per un errore, quest’anno è stato tutto diverso. Penso di essere competitivo”. Lo ha affermato lo spagnolo della Ducati Pramac nella conferenza stampa di presentazione del GP di Indonesia. “Marc Marquez al Team Gresini? Una grande sfida per lui e per noi. Sarà molto interessante vedere i suoi dati. Penso che potrà lottare per la vittoria del campionato”.