MotoGP GP Indonesia 2023, Bastianini: “Non sono al 100% ma contento di aver superato l’infortunio”

Enea Bastianini è pronto a fare il suo rientro dopo tre gare ai box a causa dell’infortunio patito nel GP di Catalogna. “Sono molto contento di aver superato l’infortunio di Barcellona. A livello fisico non sono al 100%, poi sarà difficile perché qui, in Indonesia, fa molto caldo. Ma sono contento”, ha detto il pilota della Ducati nella conferenza stampa di presentazione del GP d’Indonesia. “Penso che tornare a guidare non sarà facile – ammette – E’ stata una stagione difficile, non ho mai avuto la possibilità di fare dei test. Ho bisogno di chilometri per costituire la giusta fiducia. Marc Marquez in Ducati? Sicuramente sarà veloce. Ha un talento incredibile, sarà un problema per gli avversari fin dalla prima gara“, ha chiuso Bastianini.