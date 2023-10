MotoGP GP Indonesia 2023, clamoroso colpo di scena: Martin cade mentre era solo al comando

Incredibile colpo di scena a metà gara del Gran Premio d’Indonesia di MotoGP. Jorge Martin dopo una clamorosa partenza che l’aveva visto conquistare la prima posizione era in fuga solitaria verso un’altra vittoria quando è arrivata la scivolata a 15 giri dalla conclusione. Disperato il pilota spagnolo che stava dominando la gara e guadagnando altri punti su Pecco Bagnaia in classifica. Un errore davvero grave che rischia di rovinare un momento in cui tutto sembrava riuscirgli alla perfezione. E ora l’italiano della Ducati, improvvisamente, torna a sperare in qualcosa di importante.