LIVE – MotoGP, GP Indonesia 2023: la gara in DIRETTA

La diretta live scritta della gara del Gran Premio d’Indonesia, valevole per il quindicesimo appuntamento della stagione 2023 di Luca Marini, grazie alla pole position conquistata nelle qualifiche del sabato.

PECCO BAGNAIA TORNA ALLA VITTORIA!!!!! SUL PODIO VINALES E QUARTARARO

26/26 – Meraviglioso Bezzecchi che supera Binder e si prende la quinta posizione.

25/26 – Ultimo giro!

23/26 – Bagnaia ha un buon vantaggio, ma non enorme nei confronti di Vinales e Quartararo. Potrebbe esserci un finale molto interessante.

20/26 – Quartararo ha staccato i suoi inseguitori e ora sta riprendendo Vinales per la seconda piazza.

18/26 – PASSA PECCO! IN TESTA AL GP!

18/26 – Bagnaia ha ripreso Vinales e ora si gioca la vittoria.

16/26 – Bagnaia guadagna tanto su Vinales. Si sta avvicinando tanto.

15/26 – Bella lotta per il podio. Terzo è Quartarato davanti a Miller, Di Giannantonio e Bezzecchi.

13/26 – Davvero incredibile. Disperato Martin che stava dominando la gara quando è scivolato. Non riesce a crederci.

12/26 – CADE MARTIN!!!!! INCREDIBILE!!!

11/26 – Binder ne combina un’altra e rovina la sua gara e quella di Oliveira.

10/26 – Bagnaia prova ad avvicinarsi a Vinales. Martin invece vola.

9/26 – Splendido sorpasso di Bezzecchi su Oliveira. Settima posizione per lui.

7/26 – E come già accaduto ieri Marc Marquez finisce a terra.

6/26 – Martin ha un secondo e mezzo su Vinales. Bagnaia per ora non si avvicina al secondo, anzi è Quartararo che è lì nei pressi del pilota italiano.

4/26 – Long lap penalty a Binder che ha causato la caduta di Marini.

4/26 – Martin è un fulmine. Tempi davvero incredibili con la sua Ducati clienti. Scappa via a Vinales.

3/26 – Bagnaia supera anche Quartararo, va in terza piazza e ora vuole andare a riprendere i primi due.

2/26 – Martin guida davanti a Vinales, Quartararo e un grande Bagnaia.

2/26 – Noooo! Caduta per Luca Marini che era in lotta per la terza piazza.

1/26 – Se ne vanno Martin e Vinales. Bagnaia è già sesto.

1/26 – Un deciso Pecco Bagnaia in queste prime curve. Prova la rimonta il pilota della Ducati.

1/26 – Clamorosa partenza di Jorge Martin!!! Sfreccia accanto agli altri, alla prima curva è già primo lo spagnolo!

09:00 – I piloti si stanno schierando sulla griglia!

08:50 – Buongiorno, amici di Sportface. In Indonesia tutto è pronto per il via della gara di MotoGP che chiude questo fine settimana. Marini parte in pole, ma il favorito non può che essere un Jorge Martin indemoniato negli ultimi mesi.