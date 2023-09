MotoGP GP India, Bezzecchi: “Dedico la pole a Momesso”

Marco Bezzecchi parla al termine delle qualifiche del Gran Premio d’India, dopo aver conquistato la pole: “Sono stati giorni molto difficili per me per la scomparsa di Filippo Momesso: abbiamo fatto le minimoto insieme e per me è davvero speciale. Dedico un pensiero alla sua famiglia. Sono contento perché ieri ho faticato un po’ nel pomeriggio. Oggi mi sono sistemato. Fa caldo e sarà dura. Sprint? Mi sento abbastanza bene: la mano va bene quando corro in moto. Sono soddisfatto del lavoro fatto. Sarà fondamentale partire forte”.