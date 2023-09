F1 GP Giappone 2023, Leclerc e altri due sotto investigazione dopo le qualifiche

Max Verstappen si prende la pole position a Suzuka, ma come sempre per avere la griglia confermata bisognerà attendere le ultime decisioni degli stewards. Sono infatti in tre sotto investigazione al termine di queste qualifiche del GP del Giappone. Charles Leclerc è in quarta posizione, ma verrà sentito perché, così come Zhou Guanyu e Valtteri Bottas, non ha rispettato il tempo massimo dell’out lap. Questa al momento la griglia.