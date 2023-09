MotoGP GP India 2023, Martin: “Bel passo, ma domani con Bezzecchi sarà dura”

Il pilota della Ducati Pramac, Jorge Martin, si sta dimostrando in grandissima forma e, dopo la doppietta di Misano, ha conquistato il successo anche nella sprint race del Gran Premio d’India 2023. Al termine della gara lo spagnolo si è detto soddisfatto, ma il suo pensiero è già a domani: “Le condizioni erano difficili anche nella prova prima della sprint. Alla fine, ho capito bene la pista e come interpretarla. Sono partito bene e ho mostrato un bel passo. Ho cercato anche di gestire da metà gara. Domani sarà dura anche per la presenza di Bezzecchi lì davanti: oggi so che non ha avuto fortuna”.