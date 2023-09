Real Madrid, Ancelotti: “Il derby sarà una partita fantastica. Vinicius è in buone condizioni”

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alla vigilia del derby di Liga 2023/2024 contro l’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa: “Le sensazioni sono buone. Siamo preoccupati di affrontare un rivale con molte risorse. Sarà una partita fantastica. Abbiamo voglia ed entusiasmo. Vinicius? Ieri si è allenato con la squadra. Mostra una buona condizione. Oggi si è allenato molto bene. Domani decideremo che ruolo potrà avere. Carvajal non ci sarà e gli altri, tranne Arda Guler, stanno bene. Mendy e Ceballos si sono completamente ripresi, Bellingham giovedì non si sentiva bene, ma oggi si è allenato normalmente. Sarà della partita”.

Per il tecnico dei Blancos c’è qualche dubbio di formazione: “Lasciare Kroos, Modric, Valverde, Tchouameni o Camavinga in panchina è complicato. La competizione a centrocampo è altissima e la riflessione che ho fatto con loro questa settimana è che quando faccio un cambio vedo triste il giocatore che esce e contento quello che entra, capisco che uno esce triste perché pensa che lo cambio perché non gioca bene, ma lo faccio perché ho risorse e inserisco un giocatore più fresco. Devi essere triste se non ci provi al 100%. Non parlo solo dei miei giocatori. Parlo del calcio in generale. Non è un caso specifico del Real Madrid”.