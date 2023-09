MotoGP GP India 2023, frattura della clavicola per Marini: fatale l’incidente con Bezzecchi

Brutte notizie per Luca Marini. Il pilota del Team Mooney VR46, infatti, dopo l’incidente con il compagno di squadra Marco Bezzecchi nella sprint race del Gran Premio d’India 2023 di MotoGP, ha riportato la frattura della clavicola sinistra. Il numero 10, dunque, non potrà prendere alla gara di domani e ora è in forte dubbio anche per la gara della prossima settimana in programma in Giappone.