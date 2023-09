Atalanta-Cagliari, Gasperini: “Serve giusto approccio dopo Europa League, Ranieri sta ricostruendo bene”

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Cagliari, match della quinta giornata di Serie A in programma domani alle ore 15:00 al Gewiss Stadium. Dopo la vittoria all’esordio stagionale in Europa League, la Dea cerca conferme anche contro gli uomini di Claudio Ranieri. “L’Europa deve darci adrenalina per avere il giusto approccio anche in campionato, iniziamo a giocare ogni tre giorni ma per il momento non penso molto alle alternative di formazione. Sarà importante non avere molti infortuni – afferma Gasperini – Valuteremo ogni situazione di gara in gara, adesso dobbiamo stare attenti al Cagliari che è una squadra organizzata che sa difendersi e giocare in modi diversi.”

Parole al miele per il collega Claudio Ranieri: “Ha riportato il Cagliari in A facendo molto bene e ora sta continuando questa ricostruzione. Quando pensi a lui ti viene subito in mente il Leicester, è stata una delle imprese più belle nel calcio.” Infine una battuta: “Mi consola anche, visto che ha qualche anno in più di me.”