Pagelle Brescia-Venezia 0-0: voti e tabellino, Serie B 2023/2024

Le pagelle e il tabellino di Brescia-Venezia, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2023/2024, in cui le due formazioni non sono andare oltre un pareggio a reti bianche. In virtù di questo risultato gli uomini di Paolo Vanolo salgono al secondo posto con 12 punti, mentre le Rondinelle di Daniele Gastaldello si trovano in nona posizione a quota 7. Ecco le pagelle e il tabellino.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini 6; Papetti 6, Cistana 6.5, Mangraviti 6,5; Dickmann 6, Bisoli 6.5, Paghera 6 (23’st Besaggio 6), Fares 6.5 (35′ st Galazzi sv); Bjarnason 6 (40’st Olzer sv); Borrelli 5 (35’st Moncini sv), Bianchi 5.

A disposizione: Andrenacci, Maccherini, Riviera, Fogliata, Ndoj.

Allenatore: Gastaldello 6.

VENEZIA (4-3-3): Joronen 6.5; Zampano 6.5 (32′ st Candela 6), Altare 6, Idzes 6, Šverko 5.5; Cheryshev 6.5 (32′ st Gytkjaer 5.5), Tessmann 6 (23’st Bjarkason 6), Busio 6; Pierini 5.5 (17’st Johnsen 5.5), Pohjanpalo 5.5, Ellertsson 5 (23’st Andersen 5.5).

A disposizione: Bertinato, Grandi, Dembélé, Modolo, Ullmann, Lella.

Allenatore: Vanoli 6.

RETI: /

AMMONIZIONI: Fares, Tessmann, Zampano, Bisoli.

ESPULSIONI: /

RECUPERO: 2′, 4′.

NOTE: Pomeriggio piovoso, terreno appesantito dalla pioggia.