Milan-Verona, Sogliano: “Dobbiamo provare a fare punti in ogni partita”

Il direttore sportivo dell’Hellas Verona, Sean Sogliano, a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Milan valevole per la quinta giornata di Serie A 2023/2024, ha parlato rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Siamo all’inizio della stagione, ma i punti sono sempre importanti. Abbiamo fatto dei punti e li abbiamo meritati, non sono regalati come le altre squadre che sono partite forte. Il campionato sarà complicato, quindi dobbiamo provare a fare punti in ogni partita“.